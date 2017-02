Strasbourg : un coup de couteau et deux coups de fusil pour défendre son fils

Dans la nuit de jeudi à vendredi à Strasbourg, un père de famille a poignardé un homme pour défendre son fils. L'homme blessé est revenu à la charge, accompagné cette fois : le père de famille a alors tiré deux coups de fusil sans toucher personne. Il passera en comparution immédiate ce lundi.

Dans le quartier de Hautepierre, à Strasbourg, dans la nuit de jeudi à vendredi, un père de famille aurait donné un coup de couteau à un homme pour défendre son fils, l'atteignant au dos. Il s'agirait d'un petit couteau d'électricien. L'homme légèrement blessé serait alors parti se faire soigner. Toujours dans la nuit de jeudi à vendredi, il serait ensuite revenu à la charge accompagné cette fois de camarades pour s'en prendre de nouveau au fils. Le père de famille a alors sorti un fusil, tiré un premier coup en l'air puis visé le groupe. Il n'a atteint personne.

Il passera en comparution immédiate

Il s'agirait d'un conflit de voisinage qui aurait dégénéré. un différend opposait l'homme blessé et le fils : l'homme blessé se serait rendu au domicile du père et du fils, il aurait alors accusé le fils d'avoir donné un nom à la police dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Le ton serait monté et le père serait alors intervenu.

Le père de famille auteur des coups a été entendu par le procureur de la République ce samedi. Il passera en comparution immédiate à Strasbourg ce lundi. L'homme blessé et le fils ont été relâchés avec une mesure judiciaire, après leur garde à vue.