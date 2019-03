Strasbourg : un écrit antisémite devant une école du Conseil des XV

Strasbourg, France

Après l'acte de vandalisme sur la stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg découvert samedi 2 mars, nouvel acte antisémite dans la capitale alsacienne : lundi 4 mars au matin, une feuille avec des propos antisémites a été découverte devant l'entrée de l'école maternelle du Conseil des XV, rue de Rotterdam.

"Honte à ces lâches"

Le maire de Strasbourg s'est rendu sur place dans la matinée. "J'ai tenu à apporter à sa directrice et à son équipe tout mon soutien et rappeler notre engagement plein et total dans cette période d’actes inacceptables à l’encontre de la communauté juive", écrit Roland Ries.

Le rectorat de l'Académie de Strasbourg "condamne avec la plus grande fermeté" ce nouvel acte antisémite. "Trop, c’est trop, a réagi de son côté Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin. L'École de la République est le lieu du savoir, de la tolérance et du respect. Honte à ces lâches." Ce nouvel acte antisémite intervient au lendemain d'un rassemblement à Quatzenheim (Bas-Rhin), où le cimetière juif a été profané le 19 février.