Un sans-abris de 25 ans interpellé ce jeudi par la police de Strasbourg pour avoir volé, agressé et séquestré un étudiant de 24 ans, quartier Petite France, en début de semaine.

Strasbourg : un étudiant séquestré et agressé à son domicile par un sans-abris

Un jeune homme de 25 ans sera jugé lundi 29 mars en comparution immédiate pour avoir agressé et séquestré un étudiant à son domicile à Strasbourg, quartier Petite France en début de semaine. Armé d'un couteau, il lui a volé son téléphone portable, sa montre et ses boutons de manchette.

Battu et séquestré pendant une heure et demi

Les faits remontent au mardi 23 mars. Alors qu'il rentre chez lui vers 23 heures, un étudiant de 24 ans est abordé dans la rue par un sans-abris. Ce dernier cherche un hébergement et lui demande un café. Une fois dans le logement, l'individu se montre agressif et séquestre l'étudiant pendant une heure et demi en lui assénant plusieurs coups au visage.

L'agresseur se saisit ensuite d'un couteau de cuisine et contraint l'étudiant à lui donner sa montre Rolex, son téléphone portable et des boutons de manchettes. La victime parvient à appeler la police par l'intermédiaire d'une connaissance. Mais le sans-abris est déjà loin. Une enquête est alors confiée à l'unité des atteintes aux personnes de la Sûreté départementale du Bas-Rhin. Les investigations permettent de repérer et d'interpeller l'agresseur ce jeudi.

La quasi-totalité des biens sont retrouvés, sauf la montre. Placé en garde à vue, le sans-abris sera présenté devant la justice ce samedi pour être jugé en comparution immédiate lundi 29 mars. De son côté, l'étudiant reste choqué et présente de nombreuses traces de tuméfactions sur le visage.