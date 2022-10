Exercice attentat à Strasbourg : "on n'essaie plus de sauver les personnes en arrêt cardio-respiratoire"

Des explosions juste devant la scène du Zénith de Strasbourg lors d'un spectacle rassemblant 10.000 personnes, c'est le scénario retenu pour l'exercice de sécurité civile qui était organisé le mardi 25 octobre par la Préfecture du Bas-Rhin. Un attentat à la bombe chimique, avec de nombreuses victimes : d'après le scénario de l'exercice, des substances chimiques se sont répandues dans l'air après que deux terroristes se sont fait exploser au milieu de la foule des spectateurs.

ⓘ Publicité

D'après le scénario de l'exercice, des terroristes se sont fait exploser pendant un concert au Zénith de Strasbourg. © Radio France - Jules Hauss

Les gendarmes ont été les premiers à intervenir lors de cet exercice, pour neutraliser les assaillants. Dès que l'utilisation d'une arme chimique est détectée, l'objectif est d'empêcher la foule de s'éparpiller. Des pompiers équipés de combinaisons et de masques filtrants interviennent ensuite.

Ce sont des étudiants en école d'infirmière, l'IFSI, qui ont joué les victimes de l'attentat. © Radio France - Jules Hauss

Des méthodes qui changent

Les méthodes ont évolué pour sauver le plus de monde possible. "Ca parait barbare, mais il y a une quarantaine de victimes, nous sommes quatre ou cinq, donc si la personne est en arrêt cardio respiratoire, on laisse. On n'essaie pas de la sauver, on ne pourra pas le faire", explique le capitaine Claude Boehm des pompiers du Bas-Rhin.

"Si la victime suivante est inconsciente, mais qu'elle respire encore, on la met sur le côté, pour préserver les voies aériennes. La victime suivante tend les bras, on l'évacue. Avant on essayait de sauver tout le monde, ça ne marchait pas, et on enlevait toutes les pistes aux gendarmes", se souvient le capitaine Claude Boehm.

Un hôpital de campagne monté devant le Zénith de Strasbourg à l'occasion de l'exercice attentat. © Radio France - Jules Hauss

Depuis les attentats de Paris en 2015, les services de secours et de sécurité participent régulièrement à ce type d'exercice. Pour se préparer au pire, mais aussi pour tester la coopération entre les différents intervenants. L'objectif est de sauver le plus grand nombre de victimes, tout en essayant de garder des indices qui serviront ensuite aux enquêteurs.