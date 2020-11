Strasbourg : un "gigolo 2.0" condamné à deux ans de prison pour de multiples escroqueries

Il a été surnommé par les policiers "gigolo 2.0". Mais l'affaire est autrement plus sérieuse et complexe que ne le laisse entendre ce sobriquet. Cet Afghan de 24 ans, arrivé il y a six ans en France, comparaissait ce mardi 3 septembre pour une trentaine d'escroqueries un peu partout en France. Il a écopé de deux ans de prison, dont un avec sursis et une obligation de travailler pour rembourser ses victimes.

C’est un Don Juan moderne qui se présente à la barre du tribunal correctionnel de Strasbourg : barbe taillée, pantalon slim et veste bleue, il présente bien. Mais quand le président lit la longue liste de victimes, il s’affaisse un peu : "Juin 2018 à Bordeaux, escroquerie immobilière ; novembre 2018 à Nantes, vol de carte bleue ; mars 2019 à Strasbourg, vol de carte bleue, etc..." Et ça dure plusieurs minutes. Au total, le dossier compte trente victimes dans huit villes de France : Bordeaux principalement, Nantes, Toulouse, Montpellier, Avignon, Lyon, Lille et Strasbourg.

Le jeune homme utilisait principalement deux procédés : soit il séduisait des femmes sur Internet ou via des applications de rencontre, s'invitait à leur domicile et leur dérobait leur carte bancaire. Soit autre astuce : il louait un Airbnb, prenait des photos de l’appartement et le proposait ensuite à la location, comme s’il était propriétaire. Des locataires se sont donc présenté, à qui il confiait un double des clés en échange d'une caution, avant de s’évaporer dans la nature.

Sauver sa petite soeur d'un mariage forcé

"C’était pour sauver mon frère et ma sœur restés en Afghanistan", explique le jeune homme à la barre. "A la mort de notre mère il y a deux ans, _ma soeur qui est âgée de seulement 12 ans a été promise à un oncle de 48 ans_. Cet argent c’était uniquement pour payer les passeurs et les faire venir". Les deux enfants sont aujourd’hui à Francfort, chez un cousin.

"Vous avez un certain talent" lance le président, presque impressionné par le pedigree et la ténacité du jeune homme. "Vous avez réussi à _convaincre des dizaines de femmes de leur donner leur code de carte bleue_, vous avez réussi à tromper plusieurs locataires et propriétaires. Qu’est-ce qui me dit que vous n’allez pas recommencer ?". "J’ai un emploi, des projets. Ce n’est pas la vie que je veux" répond le jeune homme, qui s'apprête à signer un CDI après plusieurs mois d'Intérim. "On ne sait pas quoi en penser", conclut la procureure. "Les années qui viennent nous diront s’il dit vrai ou si c’est un escroc en puissance".