Strasbourg : un homme décède aux urgences faute d'une prise en charge rapide selon un médecin

Un homme d'une soixantaine d'années est décédé aux urgences de l'hôpital de Strasbourg jeudi 17 mars 2022, faute d'une prise en charge dans un délai raisonnable estime Sébastien Harscoat, un médecin du service, confirmant une information de Rue89 Strasbourg.

Le patient a été admis aux urgences vers 23 heures le mercredi 16 mars pour une hémorragie digestive. Il attendra plus de 12 heures avant d'être pris en charge, selon le médecin. Il décèdera finalement le jeudi 17 mars en début d'après-midi.

"On en arrive à un point où je ne peux plus me taire", explique Sébastien Harscoat qui se veut lanceur d'alerte. "Bien sûr, ce décès demande des éclaircissements, il faut savoir précisément de quoi est mort le patient. C'est l'enquête interne qui pourra le déterminer, mais ce qui est sûr c'est que son décès n'était pas attendu, il n'a pas eu le soin optimal, on ne peut pas dire ça et je ne mets pas en cause les soignants".

On ne peut plus continuer à soigner dans ces conditions là

Pour l'urgentiste ce décès est symptomatique de la situation compliquée depuis plusieurs mois aux urgences de Strasbourg : "On ne peut plus continuer à soigner dans ces conditions là. Il est de ma responsabilité d'alerter. On arrête pas de dire qu'on est débordés, on n'arrive pas à écouler nos patients vers les services. On ne peut pas voir cinq bras, cinq jambes, et quatre yeux".

Selon Sébastien Harscoat, au moment du décès du patient, il y avait aux urgences du Nouvel hôpital civil de Strasbourg plus de 12 patients qui étaient là depuis plus de 24 heures et deux patients depuis plus de 45 heures.