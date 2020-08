Un homme de 38 ans a été interpellé ce vendredi 28 août à son domicile à Strasbourg, soupçonné d'avoir pris à partie un jeune graffeur quelques jours plus tôt et d'avoir inscrit "interdit aux juifs" sur le sol.

Strasbourg : un homme interpellé après l'agression d'un graffeur et des tags antisémites

Un homme de 38 ans a été interpellé ce vendredi 28 août suite à l'agression d'un jeune graffeur et l'inscription de tags antisémites à Strasbourg, quelques jours plus tôt. Le graffeur, qui portait l'inscription "Israël" sur son T-shirt, avait été pris à partie par deux hommes. L'un d'eux avait pris sa bombe pour écrire _"interdit aux juifs"et "salope"_ sur le sol.

L'homme, interpellé à son domicile, a été placé en garde à vue. "Petit délinquant de quartier" selon une source policière citée par l'AFP, il n'est pas connu pour des faits d'antisémitisme. C'est une enquête de voisinage et des éléments fournis par la victime qui ont permis de l'identifier.

Le graffeur a porté plainte pour "menaces" et "injures raciales", selon son avocat Me Raphaël Nisand, également mandaté par un agent de la ville de Strasbourg, le Consistoire israélite du Bas-Rhin et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNCVA) pour déposer plainte. Dans un communiqué, le BNVCA a salué "les policiers de Strasbourg qui ont interpellé dans un temps très proche de l'infraction l'un des auteurs de l'agression antisémite".