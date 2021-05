Strasbourg : un homme lance des insultes antisémites devant le grande synagogue

Un homme a proféré des insultes antisémites et menacé des passants ce mercredi matin. Et cela alors qu'il passait devant la grande synagogue de Strasbourg. Il a été immédiatement interpellé par les CRS qui surveillent le lieu de culte.

L'homme est un Algérien de 35 ans en situation irrégulière. Il a été placé en centre de rétention à Geispolsheim.

Le conseil municipal de Strasbourg a réagi ce jeudi en condamnant "tout acte antisémite et toute menace ou intimidation qui visent les membres de la communauté juive" et en demandant "que les conflits internationaux ne soient pas importés sur notre territoire et qu'ils ne fassent pas des victimes supplémentaires dans notre ville".