Strasbourg : un kit juridique sur internet pour les femmes par des femmes

Six élèves avocates ont crée un blog gratuit pour aider les femmes à se défendre face aux attaques du quotidien. Elles proposent un kit judiciaire moderne bien loin du vocabulaire trop juridique baptisé "Elles Law".

Comment faire pour porter plainte ? Le viol entre époux est-il puni par la loi ? Tout ce qu'il faut savoir sur ses droits quand on veut avoir un bébé. Vous cherchez les réponses, elles l'ont sur Elles Law. "Un nouveau blog d'information juridique fait par des femmes de droit pour les femmes qui ont des droits". Les six élèves de deuxième année de l'École Régionale des Avocats du Grand Est présentent ainsi leur blog. Elles l'ont crée en mars 2016 à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Les trois sujets les plus traités par les élèves-avocates sont les inégalités homme-femme dans le travail, les problématiques liées au couple ainsi que le droit de la famille. Les derniers articles publiés abordent la question de la grossesse au travail ou encore du viol entre époux. Pour Léa Rudloff, le blog est venu "répondre à un réel besoin" et "aucune question n’est pas légitime".

Nous ne sommes pas étonnées des questions posées. Nous savions que les femmes n’arrivaient pas à trouver les moyens par eux mêmes de répondre à leurs questions. On se sent utiles.

"Un besoin juridique"

Elles ont constaté qu'il existait un réel besoin juridique pour rétablir l'égalité homme-femme au sein de la société. Elles Law se définit comme un outil gratuit et utile. Sur leur blog, Eulalie Lepinay, Julie Pichon, Nathalie Vanneenoo, Léa Rudfloff, Manon Crochet et Julia Bricca rédigent des chroniques sur différentes thématiques pour répondre aux femmes. Elles n'ont pas le droit en tant qu'élèves avocates de faire des consultations personnalisées.

Un kit judiciaire avec des chroniques rédigées à la manière d'un magazine féminin avec un vocabulaire accessible à tous.

Exemple de chronique "comment faire pour porter plainte ?" - Manon Crochet

Elles veulent pérenniser le blog

Dans six mois, elles quitteront l'école et deviendront avocates si elles obtiennent leur CAPA, (certificat d'aptitude à la profession d'avocat) mais elles comptent bien pérenniser leur blog. À leur début, elles comptaient quelques 150 visites par jour et ont dépassé les 14.000 visites / jour début octobre.