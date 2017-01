Strasbourg : un lycéen mis en examen pour un viol et cinq tentatives de viol

Un jeune homme de 18 ans a été mis en examen pour viol et tentative de viol. Les six victimes sont femmes âgées de 25 à 30 ans. Les agressions ont eu lieu dans plusieurs quartiers strasbourgeois.

Un lycéen de 18 ans a été mis en examen lundi soir pour viol et tentatives de viol. Il aurait agressé 6 femmes entre le 2 décembre et le 8 janvier dans plusieurs quartiersstrasbourgeois. Son arrestation intervient trois semaines après l'appel à témoins lancé par la police et relayé notamment par France Bleu Alsace. Trois femmes avait alors déposé plainte pour agression sexuelle. Un homme les avait attaquées dans le quartier des Poteries à Strasbourg.

L'agresseur présumé a récidivé dimanche matin à Hautepierre. Il a été interpellé alors qu'il tentait de violer une automobiliste. Le jeune homme a aussitôt été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade des mœurs de la sûreté départementale.

Déjà mis en examen pour viol quand il était mineur

Lundi soir, il a été mis en examen pour viol sur une femme et tentative de viol sur cinq autres. Les victimes ont entre 25 et 30 ans. L'auteur présumé a été écroué.

Alors qu'il était mineur, le jeune homme avait déjà été placé en détention provisoire en 2015 pour viol. Il avait ensuite intégré un centre éducatif fermé pendant sept mois avant d'être libéré par la justice.