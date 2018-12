Strasbourg : un rassemblement samedi en mémoire de Naomi Musenga

Strasbourg, France

Minute de silence et prise de parole de la famille. Un an jour pour jour après la mort de Naomi Musenga, jeune Strasbourgeoise moquée par le Samu et morte quelques heures plus tard à l'hôpital, le 29 décembre 2017, le collectif "Justice pour Naomi Musenga" organise un rassemblement samedi. Le rendez-vous est fixé place de l'Hôpital à Strasbourg, de 16h à 18h.

La famille veut "des réponses"

"Nous avons besoin plus que jamais de votre présence et de votre soutien dans notre combat", commente le collectif sur sa page Facebook. Un an après le décès, qui a suscité une vague d'indignation dans toute la France après la diffusion de l'enregistrement sonore de l'appel au Samu, des soutiens restent mobilisés. Sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs jours, des internautes partagent des photos de Naomi Musenga.

En juillet, l'enquête préliminaire a conclu à une mort par "intoxication au paracétamol absorbé par automédication sur plusieurs jours". Le légiste qui a examiné le corps estime qu'une prise en charge rapide de Naomi Musenga par les secours n'aurait pas permis de la sauver, ce que contestent les parents et leurs avocats, qui demandent toujours "des réponses".

Une information judiciaire est ouverte pour "non-assistance à personne en péril contre l'opératrice du centre des appels d'urgence et tous autres, ainsi que du chef d'homicide involontaire contre X". La juge d'instruction, Sophie Thomann, a nommé un collège d'experts dont on attend les conclusions.

Suite à une enquête interne de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), l'opératrice du Samu qui a pris l'appel de la jeune femme a été suspendue. Le directeur du Samu de Strasbourg a lui démissionné.