Strasbourg : une église disparue découverte par des archéologues

Les chercheurs d'Archéologie Alsace ont eu la surprise de découvrir les vestiges de l'église Sainte-Elisabeth, rue des Glacières à Strasbourg. En ce mois de juillet 2022, ils intervenaient de façon préventive sur le chantier d'un immeuble d'habitation. Ils sont tombés sur des pavements et des fondations attestant l'existence d'un édifice du 13e siècle, connu dans les textes mais jamais localisé.

Les archéologues étaient plutôt venus chercher un mur d'enceinte de la fin du Moyen-Âge ou des glacières du 18e siècle. Ils ont finalement mis au jour Sainte-Elisabeth, une église du couvent des dominicains construite en 1224 et détruite autour de 1394. "Il est très rare de trouver une église médiévale sur laquelle aucun édifice religieux plus récent n'a été construit", s'enthousiasme Florent Minot. L'église est restée figée dans l'état dans lequel elle se trouvait au XIVe siècle.

Le chœur, l’autel et une partie de la nef ont pu être identifiés. "Nous avons retrouvé des éléments d'un sol pavé constitué de plusieurs rosaces rouges et noires, décrit l'archéologue. Ces rosaces sont inscrites dans un bâtiment carré qui correspond au chœur de l'église, lui-même connecté à la nef". Certains détails des motifs sont encore bien visibles sur les rosaces. Ces dernières comportent un intérêt patrimonial remarquable. À l'image d'autres éléments de l'église, elles ont été retirées minutieusement par une équipe de restauration pour être stockées dans de bonnes conditions.

Certains motifs sont bien visibles sur les pavements du chœur de l'église découverte à Strasbourg. - Archéologie Alsace

D'autres carreaux en terre cuite trouvés sur le sol de l'église ont été mis de côté par les scientifiques. Ils comportaient des motifs laïcs ou mythologiques, et non pas religieux, comme des loups, un centaure ou même un dragon. Une présence relativement courante à la fin du Moyen-Âge.

Un centaure combattant un dragon : un motif païen sur un vestige de l'église du 13e siècle à Strasbourg. - Archéologie Alsace

Les archéologues ont aussi découvert quatre sépultures aux abords de l'église. Les restes doivent encore être étudiés.

Un des quatre squelettes découverts près de l'église Sainte-Elisabeth à Strasbourg. - Archéologie Alsace

Un travail d'analyse commence désormais pour documenter et retracer l'histoire de cette église. "Nous allons reprendre toutes nos données de terrain, les comparer avec les textes et les sols pavés de l'époque, vérifier que la forme de l'église correspond aux autres édifices dominicains des 13e et 14e siècles...", énumère Florent Minot. Pendant deux ans, divers anthropologues et historiens travailleront sur les éléments architecturaux et artistiques pour en analyser les spécificités.