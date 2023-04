Strasbourg : une marche blanche en mémoire d'Enzo

Une marche blanche en mémoire d'Enzo est organisée par l'association Icared ce mardi 25 avril à Strasbourg. Le rassemblement est à 15 heures au Stade de la Thur. L'adolescent est mort après avoir sauté dans l'Ill pour échapper à un contrôle de police le 2 avril. Son corps a été retrouvé la semaine dernière.

ⓘ Publicité

Les participants à la marche sont invités à s'habiller en blanc et à apporter une bougie, pour honorer la mémoire du jeune homme, et soutenir la famille. "Nous marcherons ensemble pour honorer la mémoire d'Enzo, pour réclamer justice et pour exprimer notre solidarité envers tous ceux qui souffrent de la perte d'un être cher", peut-on lire sur la page Facebook de l'association .

Sa famille a porté plainte pour non-assistance à personne en danger, reprochant aux policiers de ne pas avoir sauté eux aussi dans l'eau pour sauver l'adolescent. Le soir même, les pompiers avaient sondé l'Ill en crue à sa recherche.