Strasbourg : une nouvelle soirée clandestine rassemble une centaine de fêtards, l'organisateur poursuivi

Une procédure pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte à Strasbourg contre l'organisateur d'une fête privée, qui a réuni dans la nuit de samedi à dimanche "une centaine de personnes" dans la capitale alsacienne. La fête a été interrompue par les force de l'ordre. L'événement intervient une semaine après une première soirée strasbourgeoise qui avait réuni 33 fêtards.

"C'est un jeune homme dont la maman dispose d'un local de restauration, et qui en a profité pour organiser à son insu une petite fête", a indiqué à l'AFP le commissaire de permanence à l'Hôtel de police de Strasbourg, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace. Les forces de l'ordre, prévenues par un appel au 17, se sont rendues sur place, dans le quartier de la Plaine des bouchers, au sud de la ville.

La plupart des fêtards ont pris la fuite

"On a verbalisé l'organisateur, et une procédure a été ouverte contre lui pour avoir organisé une fête en période de confinement : il sera auditionné la semaine prochaine pour mise en danger d'autrui", a précisé la même source. L'organisateur a expliqué avoir diffusé l'invitation sur le réseau social Snapchat, et avoir été dépassé par l'ampleur prise par l'événement. Deux autres participants ont également été verbalisés, mais la plupart des personnes présentes ont pris la fuite à l'arrivée des voitures de police.

Le 5 décembre, une autre fête privée rassemblant une quarantaine de personnes à Strasbourg avait déjà donné lieu à l'ouverture de procédures judiciaires contre quatre organisateurs.