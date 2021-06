Vol par ruse de plus en plus élaboré par les jeunes pickpockets aux arrêts de tram à Montpellier

Elles deviennent de plus en plus malignes...Une jeune pickpocket bosniaque a été arrêtée pour un vol avec ruse de la carte bleue d'une passagère à l'arrêt de tram Occitanie à Montpellier.

Cela s'est passé dimanche 27 juin, en milieu de l'après midi, une dame attend un tram, elle est abordée par une jeune fille, qui fait partie d'un groupe de 8 ou 9 adolescentes, originaires des pays de l'est. Elle lui demande de lui payer un ticket de tram, ce que fait la voyageuse, sauf qu'elle paye avec sa carte bleue et que l'une des autres filles arrive à voir le code.

Pendant que la dame lui remet le ticket, elle lui vole son portefeuille et le groupe d'ados s'en va mais elles reviennent quelques minutes plus tard, la passagère est toujours là, un témoin va alors voir la jeune voleuse laisser discrètement tomber un portefeuille, comme par hasard c'est celui de la dame qui a payé le billet, elle lui signale qu'elle a fait tomber, on imagine qu'elle la remercie sans se douter qu'elle vient d'être victime d'un vol. car entre temps elles sont allées au distributeur de billets .

Elles auraient pu réussir leur coup si ce témoin n'avait pas été intrigué par leur manège, il a suivi à distance la jeune voleuse qu'il a vu changer de vêtement, histoire de brouiller encore un peu plus les pistes sauf qu'il a tout raconté aux policiers qui avec la bonne description ont arrêté la jeune voleuse bosniaque, une mineure de 16 ans qui fera l'objet d'une convocation devant un officier de police judicaire.