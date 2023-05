Stupéfiants, cigarettes, contrefaçons : le bilan des douanes de Montpellier en 2022

Seize tonnes de tabac et cigarettes ont été saisies en 2022 dans l'Hérault, le Gard et la Lozère.

La direction régionale des douanes de Montpellier - qui comprend l'Hérault, le Gard et la Lozère - a présenté ce mercredi 17 mai son bilan de l'année 2022. Cinq tonnes de stupéfiants, seize tonnes de tabac et cigarettes, ou encore 67.000 objets de contrefaçon ont été saisis l'année dernière. France Bleu Hérault fait le point.

16 tonnes de cigarettes et tabac

Les saisies de cigarettes prennent de l'ampleur : la direction de douanes de Montpellier saisissait en moyenne deux tonnes de tabac ces dernières années, contre seize l'année dernière. Cette hausse en très grande partie due à la saisie exceptionnelle d'une cargaison complète de quatorze tonnes sur un seul chargement arrivé de Turquie et interceptée dans le port de Sète. Ces cigarettes étaient destinées à alimenter les commerces illicites et des réseaux.

Le port de Sète devient une véritable "porte d'entrée vers l'Orient" pour le tabac et la contrefaçon, estime la direction régionale des douanes, notamment en raison de l'intensification des liaisons maritimes avec la Turquie. Il y a actuellement au port de Sète six liaisons par semaine, et 120.000 remorques par an.

Le reste des cigarettes saisies, qui ne sont pas forcément issues de la contrebande mais généralement achetées légalement à l'étranger, alimentent des petits trafics locaux. La situation géographique de l'Hérault est propice, avec la proximité des frontières de l'Espagne et d'Andorre.

Cinq tonnes de stupéfiants

Parmi les cinq tonnes de stupéfiants saisies, on retrouve quasiment exclusivement du cannabis. Mais depuis le début de l'année 2023, la cocaïne prend de plus en plus de place. "Depuis le début de l'année, on a déjà saisi plus de 200 kg de cocaïne en Occitanie. C'est une augmentation très significative par rapport à l'année 2022, où on n'avait pas atteint les 100 kg. Tous les pays de l'Union européenne constatent une forte augmentation de la place de la cocaïne", rapporte Franck Testanière, directeur interrégional des douanes d'Occitanie.

67.000 objets de contrefaçon

Il y a aussi eu près de 67.000 objets de contrefaçons saisis : jouets, produits cosmétiques, vêtements, médicaments, téléphones ou encore pièces de voiture. "Ce sont certes des prix moins chers, mais la qualité est aléatoire, voire dangereuse", avertit Franck Testanière. En avril 2023, les douanes ont intercepté 16.000 pièces automobiles contrefaites au port de Sète, et à destination du Vaucluse. "Imaginez une pièce automobile qui casse, vous pouvez avoir un accident. Nous avons aussi saisi des jouets. Imaginez un enfant qui arrache une pièce et qui s'étouffe, ça peut être un drame. La contrefaçon, c'est ça : un défaut de sécurité pour les consommateurs."

Des médicaments et téléphones contrefaits. © Radio France - Sixtine Lys

Des jeux contrefaits. © Radio France - Sixtine Lys