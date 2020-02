Stupéfiants : cinq hommes interpellés avec de la cocaïne dans le quartier de Planoise à Besançon

Besançon, France

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les policiers ont interpellé cinq hommes dans le quartier de Planoise à Besançon. Le premier, un majeur, a été arrêté avec 13 grammes de cocaïne vers 22h.

Plus de 30 grammes de cocaïne

Plus tard, vers minuit, trois mineurs âgés de 16 à 17 ans, et un majeur ont été contrôlés rue de Fribourg. Sur eux, plus de 33 grammes de cocaïne. Ils ont été placés en garde à vue.

Cette série d'interpellations fait suite à l'arrestation lundi de trois femmes avec 700 grammes de cocaïne, 900 sachets d'ectasy et 3 kilos de résine de cannabis.