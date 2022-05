Stupéfiants : les gendarmes des Côtes d'Armor démantèlent un nouveau trafic

Les gendarmes des Côtes d'Armor viennent de démanteler un nouveau trafic "portant sur de la cocaïne, de l’héroïne et de la résine de cannabis", annonce le procureur de la république de Saint-Brieuc Nicolas Heitz ce mercredi 18 mai.

Un trafic au sein duquel le principal auteur faisait régner "un climat de terreur" pour "verrouiller son trafic et éviter toute dénonciation à son encontre".

Six personnes poursuivies en justice

L'enquête débuté le 20 avril 2021 a débouché le 13 mai dernier sur la présentation de six personnes au parquet de Saint-Brieuc. Trois d'entre-elles ont été jugées dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles ont été condamnées à des peines de quinze mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire, 18 mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire et dix mois d’emprisonnement. Les trois autres présentées le même jour, en vue d’une comparution immédiate, ont sollicité un délai pour préparer leur défense. En attendant leur jugement au fond le 5 juillet prochain, les trois prévenus ont été placés en détention provisoire.

Dans cette affaire, les perquisitions ont permis la découverte d’un peu moins de 15.000 euros en numéraire, 1 kg d’héroïne, environ 400 grammes de résine de cannabis et 70 grammes de cocaïne. Les enquêteurs ont aussi trouvé une arme de poing chargée et une boite de cartouches correspondantes.

La lutte contre les trafics de produits stupéfiants est une priorité absolue du parquet de Saint-Brieuc - Nicolas Heitz, procureur de Saint-Brieuc

Le deuxième trafic démantelé en l'espace de quelques semaines

Au début du mois de mai, quinze personnes avaient été mises en examen après le démantèlement d'un autre trafic de stupéfiants les gendarmes des Côtes d'Armor. Dans cette autre affaire, 29 000 euros en petites coupures et quatre véhicules avaient été saisis lors des perquisitions mais aussi des produits de luxe, de la maroquinerie, des vêtements de marque, dont 90 paires de chaussures, des bijoux, des montres, du matériel HIFI. Lors de l'enquête les gendarmes s'étaient également aperçus que les gains générés par le trafic permettaient de financer de réguliers séjours dans les clubs de vacances ou des hôtels de luxe et de louer des véhicules haut de gamme...