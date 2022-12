Stupeur à Bedoin après le double infanticide

À Bedoin (Vaucluse), ce n'est pas la foule des mois d'été, quand les cyclistes amateurs s'apprêtent à grimper le Ventoux ou mieux encore, quand le Tour de France passe par la commune. L'ambiance est morose, "glauque" même d'après Lionel. Il tient avec sa compagne Virginie le restaurant de burgers situé juste en dessous de l'appartement où ont été découverts les corps des deux nouveau-nés. "C'est dur, confie-t-il. Encore plus quand on est parents. On croit que c'est un mauvais rêve au début, et en fait non". "On aimerait bien comprendre ce qui a pu se passer, ajoute Virginie.

"Je suis sidéré, je n'arrive pas à mettre de mots", Alain Constant, le maire de Bedoin

Dans l'un des cafés de la commune, occupé simplement par les habitués, on parle pudiquement de ce double infanticide. "Je ne vous dirai rien sur cette dame, je ne la connaissais pas, raconte cet homme*. Mais c'est terrible, surtout à un mois des fêtes de fin d'année"*. Dans l'une des boulangeries de Bedoin, cette habitante dit toute l'empathie qu'elle a pour cette famille. Aucune haine ni violence donc dans les paroles des Bedouinais.

Le maire, Alain Constant, salue la réaction de ses administrés. "C'est de la sagesse. Pour l'instant, on attend, il faut être prudent, laisser l'enquête se dérouler. Il y aura des explications, ce ne serait pas responsable de porter un quelconque jugement". L'élu a été prévenu de l'intervention des gendarmes avant leur arrivée. Il a du garder ce lourd fardeau pour lui pendant quelques heures. Le soir, en rentrant chez lui, il a éprouvé le besoin d'en parler avec sa compagne. "Les spécialistes disent qu'il faut parler pour évacuer, c'est ce que j'ai ressenti. Une incompréhension, une sidération, je n'arrive pas à mettre les mots, à expliquer l'inexplicable".

Lundi, des cellules psychologiques ouvriront dans les écoles de Bedoin pour les élèves et les enseignants. L'une des filles de la mère de famille y est scolarisée. Le maire réfléchit aussi à en ouvrir une pour tous les habitants.