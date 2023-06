Stupeur à Ouistreham après les poursuites judiciaires contre le patron de la SNSM

En novembre dernier, les gardes à vue de cinq bénévoles de la SNSM de Ouistreham avaient surpris et choqué. L’investissement de ces bénévoles est régulièrement salué par tous ceux qui prennent la mer, pour leur métier ou pour des activités de loisirs. Ces sauveteurs devaient donner leur version des faits après le naufrage du Breiz en janvier 2021, épilogue tragique d’un remorquage dans une mer déchainé une nuit d’hiver. Aucun des trois pêcheurs du chalutier basé à Saint-Vaast-la-Hougue n’avait survécu au chavirage. Le capitaine de la station SNSM vient de recevoir une citation à comparaître devant le tribunal maritime du Havre en octobre prochain. “Un scandale ! Que la justice vienne voir comment se déroule un sauvetage” réagissent ce samedi de nombreux Ouistrehamais, dont un bénévole de la SNSM.

Le patron des sauveteurs locaux sera jugé pour homicides involontaires, aux côtés de quatre autres prévenus : le co-armateur du chalutier qui avait chaviré, un expert maritime intervenu lors de la vente du bateau et deux agents de la DDTM du Calvados. Le Parquet ne précise pas les détails des charges retenues par les gendarmes maritimes. Selon nos confrères de Ouest France, le remorquage aurait été réalisé “à une vitesse trop élevée et avec des changements de cap trop brutaux”. Ce qui ne correspond pas à un rapport du BEA qui pointait, lui, l'inexpérience de l'équipage.

“Une justice précipitée” - avocat du capitaine de la SNSM

Contacté par France Bleu, l’avocat du patron de la SNSM locale dénonce une précipitation de la justice dans un dossier très technique. “Cette procédure telle qu'elle a été menée par le parquet nous a empêché d'avoir accès au dossier. Je ne sais absolument pas ce qu’il contient. On nous cite à comparaître pour début octobre qui est une date très proche pour préparer ce dossier qui est d'une densité rare, d'une technicité très pointue et très compliquée” s’irrite Éric Najsztat. L’avocat affirme qu’il n’a pas reçu le moindre document du parquet et c’est son client qui l’a alerté de la tenue de l’audience les 2 et 3 octobre prochain. “Je comprends parfaitement l’impatience des familles des victimes de connaître la vérité. Mais pourquoi une telle précipitation ? Cette vérité est importante aussi pour mon client. Au-delà du drame humain avec la mort de ces trois pêcheurs, se posent aussi des questions sur le traitement des bénévoles qui eux-aussi risquent leur vie pour en sauver d'autres” énonce Éric Najsztat, énervé de n'avoir aucun élément du dossier à trois mois d'un procès qui sera très suivi par le monde de la mer.