Stupeur à Vernet-les-Bains après le violent affrontement entre deux femmes de 61 et 74 ans

Deux demi-sœurs (61 et 74 ans) se sont violemment affrontées jeudi à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales). Elles sont sérieusement blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger. La plus âgée a fait usage d'une arme à feu, tandis que la plus jeune a asséné un ou plusieurs coups de couteaux.