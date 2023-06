Sublimes routes du Vercors : le premier belvédère dégradé, la Drôme porte plainte

Le projet des sublimes routes du Vercors, lancé l'an dernier par le conseil départemental de la Drôme prévoit, entre autre l'aménagement, de quatre belvédères d'observation autour du Col de la Bataille. Le tout premier au Pas de l'Aubasse sur la route du col de la bataille après le Plateau d'Ambel, vient tout juste d'être terminé, mais il a été dégradé dans la nuit du 23 au 24 juin dernier.

Garde corps découpé et tags

Les mats métalliques et le treillis en acier installés pour assurer la sécurité des touristes venus admirer le paysage , ont été découpés et des inscriptions taguées :"Le tourisme vert n'existe pas" ou encore "Tourisme destructeur". Le projet des sublimes routes du Vercors rencontre une farouche opposition de la part des habitants du secteur qui refusent un tourisme de masse sur le plateau. Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis un an .

Pendant la construction de ce premier belvédère des vols et des dégradations se sont produits sur le chantier.

Mise en danger et gaspillage d'argent public

La présidente du conseil départemental souligne dans un communiqué la dangerosité de ces dégradations : " Ces actes de vandalisme mettent en danger les visiteurs, c'est inacceptable.". Marie-Pierre Mouton souligne aussi le gâchis d'argent public. Les réparations sur ce belvédère vont couter 15 .000 euros. Le département a porté plainte et précise : " Nous continuerons de lutter contre tous les activismes radicaux qui tentent d'imposer leur vision idéologique par la violence."

Un second belvédère, celui de l'Arche en forme de Passerelle est terminé et toujours praticable. Les travaux pour les deux autres belvédères ont déjà commencé.