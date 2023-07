Sud Ardèche : le retour des gendarmes à cheval

Depuis le 24 juillet, 6 gendarmes et 6 chevaux effectuent des patrouilles dans le Sud Ardèche. Pour la cinquième année consécutive, le conseil départemental de l'Ardèche finance un poste de police montée dans le sud du département.

Un contact plus facile avec la population

Tous les gendarmes le disent : en canoë sur la rivière Ardèche ou à cheval on ne voit pas les gendarmes de la même façon. Le contact s'effectue plus facilement et "il est beaucoup plus simple d'obtenir des renseignements" explique la maréchale des logis cheffe Pauline Itier, une des deux cavalières de la garde républicaine qui va parcourir le Sud Ardèche jusqu'au 25 août.

Les gendarmes à cheval vont sillonner les lieux les plus fréquentés du Sud Ardèche comme le Pont d'Arc. Ils seront présents également lors des marchés qui rassemblent beaucoup de monde ou sur les parkings pour prévenir les vols à la roulotte. " Sur un cheval on est en hauteur et on a une vue imprenable sur ce qui se passe par exemple sur un parking explique la maréchal des logis cheffe Pauline Itier.

Marceline, une bourguignonne de 13 ans en vacances avec ses parents n'en revient pas. Elle vient de voir passer la patrouille à cheval. Cette fan de cheval - elle monte depuis l'âge de 6 ans- se verrait bien plus tard gendarme à cheval. "Ils sont impressionnants les chevaux et j'aimerais pouvoir faire des patrouilles plus tard; ça me plairait beaucoup" s'enthousiasme Marceline.

18 000 € pour les 5 semaines de présence

Le conseil départemental de l'Ardèche finance à hauteur de 18 000 € ce poste de gendarmes à cheval. Les gendarmes sont payés par l'Etat et le département assure le logement des personnels et des chevaux et les transports.