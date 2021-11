Sud-Ardèche : les incivilités vont-elles faire augmenter la taxe d'ordures ménagères ?

Que faisaient des gravats dans une poubelle à ordures ménagères ? La communauté de communes DRAGA dans le Sud-Ardèche alerte les habitants. Ce n'est pas la première incivilité et les conséquences pourraient toucher tous les habitants.

"Il y a de quoi être en colère", souffle Jean-Paul Croizier, vice-président en charge des déchets. Vendredi 5 novembre, lors de la tournée, un mini camion benne de la société Nicollin, le prestataire, a été cassé à Saint-Just-d'Ardèche. Des gravats ont été déposés dans une poubelle à ordures ménagères. Résultat : le véhicule est immobilisé pendant six semaines et il y en a pour 6.000 euros de dégâts.

Un employé blessé lors d'une tournée par un ordinateur

"Il y a toujours des irréductibles gaulois, qui font n'importe et qui se moquent de leurs collègues citoyens qui paieront à leur place", peste Jean-Paul Croizier. A terme, si cela continue, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pourrait bien augmenter selon lui : "Les ordures ménagères sont directement enfouies. Et nous payons l'enfouissement à la tonne. Forcément, lorsque vous mettez des gravats, ce n'est plus le même coût".

L'agacement est d'autant plus grand qu'il existe deux déchèteries sur le territoire de la DRAGA, à Bourg-Saint-Andéol et à Viviers. "Et en plus elles sont toutes neuves et dans les déchèteries on arrive à revendre des gravats et on peut amortir les frais", rajoute le vice-président de la communauté de communes.

Ce n'est pas la première fois que ce genre d'histoire arrive. Il y a quelques mois, un employé de la société Nicollin a été légèrement blessé à Bourg-Saint-Andéol. Il a pris un ordinateur sur la tête laissé lui-aussi dans un bac d'ordures ménagères. Que faut-il faire pour que cela cesse ? "On va finir par installer des caméras de vidéo-surveillance, c'est malheureux", conclut Jean-Paul Croizier.