Sud Ardèche : retour du téléphone portable d'ici la fin de la semaine

Les clients de SFR, Bouygues et Free devraient retrouver du réseau d'ici la fin de la semaine en Sud Ardèche. Depuis samedi matin, il leur est impossible de passer des appels ou recevoir des SMS.

Vallon-Pont-d'Arc, France

Un incendie a fortement endommagé le site TDF (Télédiffusion de France) de Bourg-Saint-Andéol dans la nuit de vendredi à samedi. La radio dont votre station France Bleu Drôme Ardèche a été rétablie samedi après-midi. Mais c'est plus compliqué pour la TNT, environ 70.000 clients potentiels en sont privés. C'est la même chose pour les réseaux de téléphonie. Seul le réseau Orange n'est pas affecté.

Tous les clients de SFR, Bouygues et Free devraient retrouver du réseau d'ici la fin de la semaine

Selon TDF et les opérateurs, les clients devraient retrouver leur liaison d'ici la fin de la semaine. Dès ce mardi, des clients pourraient retrouver du réseau puisque les opérateurs peuvent utiliser d'autres sites.

A Vallon-Pont-d'Arc, touristes et professionnels prennent leur mal en patience

Au camping des deux tunnels à l'entrée des gorges de l'Ardèche, Patrick est rivé à l'accueil où se trouve le téléphone fixe. D'ordinaire, il bascule sa ligne fixe sur son portable pour pouvoir sillonner le camping. Depuis samedi matin, c'est impossible.

Pour ma fille, c'est la fin du monde explique Muriel, la maman de Julie, 12 ans en vacances.

Difficile d'occuper Julie, 12 ans qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui reste en contact téléphonique avec ses copines. Pour Cédric, le papa, ce n'est pas tellement gênant cette coupure de téléphone. En revanche, c'est plus compliqué pour se déplacer : Cédric s'en sert beaucoup de GPS. "On refait à l'ancienne" dit Cédric. Jean-Pierre, lui ne s'était pas aperçu de cette coupure de réseau : le téléphone je m'en sers surtout pour faire des photos pendant les vacances.