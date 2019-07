Vidéo : 130 campeurs évacués à Balazuc lors d'un incendie

Lanas, France

Un vent du nord a très vite fait progressé le feu vers le sud. Le feu parti à proximité de l'aérodrome de Lanas a ensuite atteint la commune de Balazuc dans sa partie ouest. La D 294 entre la D 104 et le village de Balazuc restait coupée samedi en fin de journée. Il n'y a pas de blessés.

Une ligne moyenne tension a été coupée. 27 foyers sont privés d'électricité entre Lanas et Balazuc. Le courant ne pourra être rétabli qu'à partir de ce dimanche matin car les agents d'Enedis n'ont pas le droit d'intervenir sur la zone ce samedi.

Le camping de Beaume-Giraud évacué

Le camping de Beaume-Giraud situé au milieu de la garrigue a dû être évacué par précaution. C'est là que s'est installé le poste de commandement des pompiers. Ce samedi en fin de journée le feu ne progresse plus, mais les risques de reprise sont importants en raison du vent. Les campeurs devraient pouvoir réintégrer l'établissement vers 20 heures ce samedi.

Plus de 50 largages d'eau par avion

De très gros moyens aériens et terrestres ont été engagés : quatre canadairs, deux trackers et un dash. Ils ont effectué plus de cinquante largages au-dessus des flammes. Par ailleurs, 150 pompiers et 50 engins étaient mobilisés samedi après-midi. C'est ainsi que trois maisons ont pu être sauvées des flammes grâce également au travail des forestiers-sapeurs du département.

Une enquête des gendarmes

Vingt gendarmes ont été également mobilisés pour barrer des routes, mais aussi contrôler des véhicules et plus largement entamer l'enquête. Aucune piste ce samedi n'est privilégiée quant à l'origine de cet incendie.