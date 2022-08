Sud-Ardèche : un quadragénaire saute dans l'eau de quatorze mètres de haut, les pompiers interviennent

Dans le sud de l'Ardèche, les pompiers sont intervenus ce samedi 20 août auprès d'un homme de 40 ans. Vers 16h50 au lieu-dit Peyroche sur la commune de Labeaume, il s'est blessé en sautant dans la rivière Baume depuis éperon rocheux de 14 mètres de hauteur. Se plaignant de vives douleurs au niveau de la colonne vertébrale, il a été pris en charge par six pompiers et évacué vers l'hôpital d'Aubenas. Néanmoins ses blessures n'ont pas nécessité de prise en charge médicale plus lourde.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix