Une habitante de Francazal, en Comminges à la limite de la Haute-Garonne et de l'Ariège, fait l'objet d'une enquête de la part du parquet de Saint-Gaudens. La justice pourrait poursuivre cette militante de la cause animale pour "apologie du terrorisme".

Sur Facebook cette femme s'est réjouie de la mort vendredi dernier de Christian Medvès, le boucher du Super U de Trèbes. Elle le qualifie d' "assassin" à cause de son métier. Extrait du message posté : "Ça vous choque un assassin qui se fait tuer par un terroriste ? Pour moi c'est zéro compassion. Il y a quand même une justice".

La Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie et traiteurs a porté plainte et réclame le respect des familles de victimes. C'est le deuxième cas de dérapage de ce type repéré sur le net après celui de l'ancien candidat de La France Insoumise dans le Calvados, Stéphane Poussier, condamné cette semaine à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme.