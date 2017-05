Sud Drôme : deux tabacs dévalisés par une équipe "expérimentée"

Deux tabacs ont été attaqués dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Paul-Trois-Châteaux et Charols. Selon les gendarmes, sans aucun doute par la même équipe de malfaiteurs. Le préjudice est en cours d’évaluation, mais il serait de plusieurs milliers d'euros.

Les enquêteurs parlent d'un véritable "raid". Deux réserves de tabac, situées à une quarantaine de kilomètres l'une de l'autre, ont été dévalisées dans le Sud Drôme par des voleurs manifestement très bien renseignés et préparés. Dans les deux cas, les voleurs masqués et gantés savaient parfaitement où aller et comment faire pour atteindre les stocks de cigarettes.

Les voleurs sont toujours en fuite

Le premier vol s'est produit à deux heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi dans le tabac situé au cœur de la galerie marchande d'Intermarché à Saint-Paul-Trois-Châteaux. L'alarme s'est déclenchée, la vidéo a filmé très clairement quatre malfaiteurs mais les gendarmes sont arrivés trop tard pour les cueillir.

Deux heures plus tard, sur la commune de Charols, c'est la supérette Proxy qui est attaquée. Le magasin vend des cigarettes, les voleurs savent où se trouve la réserve, et pour accéder aux cartouches, ils cassent notamment un mur en parpaings à coups de masse.

Une même équipe à l'origine des deux attaques

Impossible de dire pour l'instant à combien s'élève le butin, mais il devrait atteindre plusieurs milliers d'euros. Les techniciens en investigation criminelle de la gendarmerie ont passé la nuit à relever le moindre indice sur les lieux des deux attaques. Seule certitude des enquêteurs, ce sont les mêmes malfaiteurs qui sont a l'origine de ces attaques.