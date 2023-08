Sud Drôme : un feu de forêt à Propiac

Un nouvel incendie est en cours dans le Sud Drôme ce jeudi 17 août, sur la commune de Propiac dans un massif forestier. L'alerte a été donnée aux alentours de 16 heures. Vingt sapeurs-pompiers sont mobilisés. Des moyens aériens sont engagés pour éteindre le feu le plus rapidement possible : quatre canadairs et deux DASH. Des renforts terrestres du Gard et du Vaucluse. La RD 147 a été coupée à la circulation par les gendarmes.

Il n'y a pas d'habitations menacées à cette heure mais un hôtel se trouve à proximité du lieu de l'incendie.

