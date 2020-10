Sud-Est de Toulouse : près de 40 000 habitants appelés à limiter leur consommation d'eau après un accident

Des milliers d'habitants au Sud-Est de Toulouse sont appelés à limiter au maximum leur consommation d'eau, après la rupture d'une grosse canalisation, cassé lors de travaux dans la ville rose ce lundi 19 octobre. Les châteaux d'eau ont pris le relais, mais les habitants pourraient vite se retrouver à sec s'ils ne limitent pas leur consommation, avertit le Sicoval, l'agglomération du Sud-Est toulousain. Jusqu'à 40 000 habitants sont concernés.

Les habitants et entreprises de Ramonville-Saint-Agne, Auzeville-Tolosane, Pompertuzat, Castanet-Tolosan, Péchabou et Labège sont appelées à limiter leur consommation au maximum. À 20h, aucune commune n'était encore privée d'eau, mais des coupures auront probablement lieu à Ramonville et Labège, pendant la nuit indique le Sicoval.

Le retour à la normale n'est pas prévu pour tout de suite, car il y a des travaux importants à réaliser pour réparer la canalisation.