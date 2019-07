Sud Isère : elle lance un nouvel appel à témoins pour retrouver sa mère, disparue il y a un an

Le 23 juillet 2018, Annick Larroque, 71 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, quitte le domicile de sa fille, à Nantes-en-Rattier pour rejoindre Paris. On ne la reverra plus. Sa fille, Annie, lance un nouvel appel à témoins et va organiser une battue le 7 septembre, avec l'aide des gendarmes.