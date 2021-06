Sud-Manche : 3 trafiquants de drogue condamnés à plusieurs années de prison

Trois trafiquants de drogues, qui opéraient principalement dans le Sud-Manche et en Ille-et-Vilaine ont passé leur première nuit derrière les barreaux entre ce vendredi et ce samedi. Ils ont été condamnés à 2, 3 et 4 ans de prison ferme.

Les trois individus, respectivement âgés de 23, 30 et 31 ans, faisaient l'objet d'une enquête auprès de la gendarmerie de la Manche depuis le début de l'année. Domiciliés à Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Rennes, ils faisaient régulièrement des allers-retours entre la Manche et l'Ille-et-Vilaine pour vendre leur drogue. Le tribunal de Coutances les a condamnés ce vendredi à 2, 3 et 4 ans de prison ferme.

De grosses quantités

Si les peines sont importantes, c'est parce que les quantités de drogues retrouvées à leurs domiciles l'étaient tout autant. Lors de l'enquête, les gendarmes ont effectivement mis la main sur 1,2 kg de résine de cannabis, 158 g de cocaïne, 90 g d’héroïne et un peu plus de 3000 € en liquide.