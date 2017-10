Sud-Manche : une dizaine de commerces cambriolés à Saint-James

Une dizaine de commerces du centre de Saint-James ont été cambriolés dans la nuit de dimanche à lundi. Les portes d'entrée ont été fracturées. Le montant du préjudice est en cours d'évaluation.

Sophie Garnier, coiffeuse et présidente de l'union des commerçants de Saint-James, a eu la désagréable surprise de voir la porte d'entrée de son salon fracturée lundi matin en arrivant travailler. "J'ai découvert que le barillet de la porte avait été forcé", déplore-t-elle. En faisant le tour des commerçants, elle s'est aperçue que les portes d'une dizaine d'autres magasins avaient été forcées dans la nuit de dimanche à lundi. "Le préjudice ne me semble pas important, dans la mesure où l'on ne laisse plus de fond de caisse dans leur magasin", estime Sophie Garnier. Du côté de la gendarmerie, qui a ouvert une enquête, on explique qu'un inventaire est en cours. "Il va falloir qu'on se concerte pour savoir s'il faut s'équiper d'alarmes", s'inquiète Sophie Garnier.