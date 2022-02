Sud-Mayenne : mais où est Spartacus ? Une famille remue ciel et terre pour retrouver son labrador

Dans le sud-Mayenne, un couple et leurs deux petites filles remuent ciel et terre pour retrouver la trace de leur chien. Spartacus est un jeune labrador d'un an, couleur chocolat : il a disparu lundi 7 février près du pont de Daon. Il a échappé à la surveillance de la famille Jamesse et n'est jamais réapparu au domicile familial, situé à Ménil. Ils ratissent le secteur tous les jours depuis la disparition, en voiture et même à pied et à vélo. Selon eux, le chien n'a pas pu être percuté par une voiture car ils ne l'ont pas retrouvé sur le bas-côté de la route. Ils privilégient désormais la piste d'un vol et lancent un appel à témoignages pour retrouver Spartacus.

La famille a créé un compte "Missing Spartacus" sur le réseau social Instagram pour recueillir des témoignages sur la disparition du chien. © Radio France - Maïwenn Bordron

"On le cherche depuis lundi désespérément"

Spartacus a disparu vers 16 heures lundi 7 février, en s'échappant de la maison de la famille Jamesse. Le labrador, qui va avoir un an ce mois-ci, n'avait pas de collier à ce moment-là car ses propriétaires comptaient le laver, mais il est pucé. Lucile Jamesse et son mari sont restés jusqu'à 23 heures le chercher le jour de sa disparition mais en vain. Depuis, ils poursuivent leurs recherches tous les jours en ratissant différents secteurs vers Daon mais aussi dans certaines communes proches du Maine-et-Loire. "Nous avons pu rencontrer des personnes en le cherchant, nous donnant des indications qu'ils l'avaient vu suivre un vélo sur le pont de Daon, donc traverser la Mayenne. Puis d'autres personnes l'ont vu en haut du village, au niveau du lieu-dit Les Vignes, près du château d'eau, route de Châteauneuf. Et ensuite nous avons perdu sa trace", détaille Lucile Jamesse, la propriétaire de Spartacus.

C'est un jeune chiot qui n'a jamais fugué, c'est la première fois.

Lucile Jamesse

"On a distribué des signalements un peu partout dans les fermes, aux alentours, des affiches, mais nous n'avons aucun retour", regrette Lucile Jamesse. La famille a également posté une annonce sur la page Pet Alert dans le département de la Mayenne et du Maine-et-Loire, car leur domicile se situe dans le Sud-Mayenne, près du Maine-et-Loire. Ils ont également créé un compte "Missing Spartacus", sur le réseau social Instagram : "J'ai pensé à Instagram parce que j'ai recherché un peu des sujets sur internet sur des chiens retrouvés et même si ça doit être rare, des gens réussissent par ce biais-là à retrouver leur animal". La famille Jamesse a également contacté les SPA et les mairies et essaye de contacter les facteurs "qui vont dans les campagnes". Plus les jours passent et plus, ils s'inquiètent. "_On le cherche depuis un petit moment et on commence à avoir peur qu'il ait été vol_é", soupire Lucille Jamesse.

Des affiches ont été placardées un peu partout à Daon et dans les alentours pour alerter sur la disparition de Spartacus. © Radio France - Maïwenn Bordron

Si vous pensez avoir croisé Spartacus dans le secteur de Daon, vous pouvez contacter le 06.33.87.26.66. Il fait environ 70 cm de haut, ses yeux sont marron très clair et "tendent un peu sur le jaune".