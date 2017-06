Sud-Ouest : 1,3 tonne de cannabis saisie par la douane en moins de 24 heures

La douane française a annoncé jeudi avoir réalisé quatre saisies importantes de drogues les 23 et 24 mai dans le Sud-Ouest. Au total, 1,3 tonne de cannabis a été découverte à bord de plusieurs camions, pour une valeur est estimée à près de 8 millions d'euros.

En moins de 24 heures, quatre saisies importantes de cannabis ont été réalisées dans le Sud-Ouest, annonce la douane française jeudi dans un communiqué : 1,3 tonne de drogue a été découverte au total, les 23 et 24 mai par les brigades des douanes d'Hendaye, de Millau et de Narbonne. À chaque fois, les stupéfiants étaient dissimulés au milieu de divers chargements transportés par des poids lourds et un fourgon.

Saisie de 1,3 tonne de cannabis en moins de 24 h dissimulée dans des pneus, pots de peinture, palettes de carrelage #TontonPourquoiTuTousses pic.twitter.com/izCumWwbn9 — Douane Française (@douane_france) June 1, 2017

La première saisie a eu lieu le mardi 23 mai à 23h15 sur l'A63, précise la douane. Les douaniers d'Hendaye découvrent alors 167 paquets d'herbe de cannabis (408 kilos) à bord de deux poids lourds immatriculés aux Pays-Bas. Ils étaient cachés entre des pneus d'engins de chantier et de camions. Le lendemain à 8h30, la brigade des douanes de Millau découvre lors d'un contrôle, deux palettes de carrelage dissimulant 408 kilos de résine de cannabis, à bord d'un camion immatriculé en Espagne.

Cache aménagée à l'arrière d'un fourgon

Deux autres saisies marquantes de cannabis auront lieu dans la journée : 49 paquets de cannabis (415 kilos) sont mis au jour par les douaniers d'Hendaye, et à Narbonne, les agents saisissent eux 313 kilos de cannabis dans une cache aménagée dans un fourgon immatriculé en France et en provenance d'Espagne. C'est le chien anti-stupéfiant de la brigade qui découvre la cache, entre le coffre et l'arrière de l'habitacle.

Les conducteurs de tous ces véhicules ont été interpellés. La valeur de la drogue saisie lors de ces différentes opérations est estimée à près de 8 millions d'euros.

La douane française précise dans son communiqué avoir saisi 64,5 tonnes de cannabis en 2016.