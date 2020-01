Un hommage a lieu ce mercredi à proximité de l'hypermarché Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy où Maxime, un salarié, a mis fin à ses jours ce samedi. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes ce mardi matin.

Suicide au Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy : plus de cent personnes rassemblées pour un hommage à Maxime

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées ce mardi à proximité de l'hypermarché Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Un rassemblement pour rendre hommage à Maxime, salarié de l'enseigne et délégué syndical FO qui a mis fin à ses jours ce samedi sur son lieu de travail.

Parmi les personnes présentes, des membres de Force Ouvrière et d'autres syndicats, des proches de la victime mais aussi des collègues et des clients du Leclerc. Des fleurs et une banderole ont été installées sur une façade de l'hypermarché.

Hommage à Maxime, ce salarié du Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy, qui s'est suicidé sur son lieu de travail © Radio France - Lucas Valdenaire

De son côté, la direction locale du Leclerc de Vandoeuvre, mise en cause par la victime dans une lettre avant de se suicider, n'a pas souhaité communiquer ce mardi. Pour l'heure, aucune plainte n'a encore été déposée, que ce soit par les parents de Maxime ou le syndicat Force Ouvrière. Mais la mère de la victime annonce son intention de porter plainte. Le syndicat attend les conclusions de l'enquête de police pour éventuellement lancer des poursuites.