Suicide chez Constellium à Issoire : la CGT porte plainte pour harcèlement moral et homicide involontaire

Les salariés de Constellium Issoire et leur avocat devant l'union départementale CGT à Clermont

Mathieu Lèbre s'est pendu à son domicile le 10 septembre 2013, à l'âge de 31 ans. Sa famille dénonce des insultes, des menaces, jusqu’à des violences de la part de certains de ses collègues à son encontre. D'abord classée sans suite, l'affaire a été relancée après le dépôt d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Trois salariés ont été mis en examen ainsi que la CGT du Puy-de-Dôme.

Seule après le décès de son mari, Jacqueline Lèbre, la belle mère de la victime, poursuit le combat pour que justice soit faite. "Mathieu travaillait dans un bastion de la CGT et comme il a accepté les nouvelles méthodes de travail mises en place sans rien dire, il est devenu le souffre douleur de tout l'atelier qui ne voulait pas appliquer le "Lean management" destiné à améliorer la production et la rentabilité."

Avec son nouvel avocat, maître Jean-François Canis, elle a porté plainte il y a quelques semaines contre Constellium, accusé de ne pas être intervenu pour protéger Mathieu. La situation s'était aggravée après le licenciement d'un salarié qui l'avait agressé dans les vestiaires de l'usine.

L'usine Constellium à Issoire © Radio France - Emmanuel Moreau

La CGT a tous les éléments à charge qui permettent d'établir la responsabilité de Constellium dans les suicides de ses salariés - Frédéric Duplessis avocat de la CGT

A son tour, l'avocat de la CGT, Frédéric Duplessis, a déposé plainte ce mardi contre Constellium Issoire pour harcèlement moral et homicide involontaire. "La réalité de ce dossier, c'est que depuis 2011, la CGT a alerté tout ce qui était possible d'alerter pour défendre la santé des salariés car il y a eu six suicides en quatre ans."

A la question de savoir si ce dépôt de plainte n'est pas une stratégie pour esquiver la responsabilité des salariés et du délégué syndical mis en examen, il répond "qu'il n'y a aucun élément qui prouve le harcèlement moral dont aurait été victime Mathieu Lèbre. Il n'y aura personne qui sera reconnu coupable devant le tribunal correctionnel puisque le principal coupable c'est la direction selon nous, et elle est aux abonnés absents dans ce dossier, _c'est la raison pour laquelle on veut forcer la justice avec cette plainte à emmener Constellium à l'audience._"

La date du procès n'est pas encore fixée, mais Frédéric Duplessis affirme qu'il a tous les éléments qui permettent d'établir la responsabilité de Constellium dans la dégradation des conditions de travail et les suicides de ses salariés.

