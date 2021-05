Suicide d'Alexia, étudiante à Rennes : son père alerte sur la solitude des étudiants

Ce fait-divers tragique serait sans doute passé sous silence, si un groupe d'étudiants relayé par les parents d'Alexia n'avait décidé de médiatiser cette affaire en alertant la presse d'abord Rennes Info Autrement, le premier site à avoir révélé le suicide d'Alexia, une jeune Dijonnaise étudiante à Rennes.

La situation sanitaire et l'isolement des étudiants

Christophe Cote, le père d'Alexia qui vit à Dijon souhaite alerter sur la situation d'isolement et de stress dans laquelle se trouve certains étudiants en période d'examens, pour que ce genre de drame ne se reproduise plus : " la situation sanitaire n'est pas étrangère à ce genre de drame, les étudiants sont isolés" explique d'une voix posée mais déterminée, Christophe Cote. Et d'ajouter "que les étudiants n'ont pas été très bien considérés dans cette crise".

Prescrire des anti-dépresseurs à un jeune adulte en stress n'est pas un geste anodin - Christophe Cote

Ce père de famille reconnait que des choses n'ont pas fonctionné à tous les niveaux. Ni lui, ni les enseignants n'ont mesuré l'ampleur de la détresse dans laquelle s'est enfermée Alexia, son unique fille. Cela dit, Christophe Cote en veut d'abord aux médecins qui lui ont prescris des anti-dépresseurs : "ce n'est pas un geste anodin que de prescrire des anti-dépresseurs à un jeune adulte en stress. Il faut que des mesures d'accompagnement suivent sur le plan psychologique. Il y a plusieurs facteurs qui n'ont pas fonctionné et sur lesquels il faut réfléchir aujourd'hui."

La pression des notes

L'obligation de réussite pourrait aussi expliquer le geste d'Alexia. La matin de sa mort, l'étudiante a reçu une mauvaise note à ses examens. (8 sur 20, NDLR) "L'exigence d'une moyenne de 12 sur 20 à cet examen, n'est pas étrangère à cette dépression," affirme Christophe Cote.

Ce père de famille ne souhaite pas porter plainte contre l'université de Rennes. Il aurait aimé que le corps enseignant fasse preuve de plus de compassion et reconnaisse une certaine responsabilité dans la mort de sa fille.

