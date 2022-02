Suicide d'Hervé Neau, maire de Rezé : l'hommage public se tiendra devant l'hôtel de ville

Des bouquets et des gerbes de fleurs déposés devant la mairie de Rezé, à la mémoire d'Hervé Neau.

Une cérémonie ouverte à tous en guise d'au revoir. C'est la forme que devrait prendre l'hommage public du samedi 26 février à Rezé, devant l'hôtel de ville, place Jean-Baptiste Daviais. Le rendez-vous sera donné à 15h, "en présence également de personnalités" selon la mairie de Rezé, sans donner de noms.

Des messages sur grand écran

Pendant la cérémonie, des messages, témoignages de Rezéens et Rezéennes seront affichés sur un écran géant. Toutes les personnes souhaitant déposer un mot pour Hervé Neau sont invitées à se rendre sur le site de la mairie et à remplir un formulaire, et cela avant le mercredi 23 février. Elles peuvent aussi déposer leur message à l'accueil de la mairie. Ils seront ensuite projetés le jour de l'hommage public.

Il sera également possible d'apporter un objet symbolisant le lien que le déposant avait avec le maire, ainsi que des fleurs, souvenirs ou toutes autres marques de sympathie. Depuis lundi, un livre d'or est également accessible à la mairie de Rezé, au niveau de la salle des mariages.

Une enquête ouverte pour "harcèlement moral"

Hervé Neau, maire depuis à peine deux ans de Rezé, avait reçu plusieurs courriers malveillants la semaine de son suicide. Le parquet de Nantes a d'ailleurs ouvert lundi 14 février une enquête pour "harcèlement moral".