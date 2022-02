Suicide d'Hervé Neau, maire de Rezé : un hommage public rendu le samedi 26 février

Un hommage public sera rendu le samedi 26 février devant la mairie de Rezé à la mémoire d'Hervé Neau. L'élu de 58 ans s'est suicidé dans les locaux de son hôtel de ville. Quant à ses obsèques, elles se tiendront dans la plus stricte intimité.

Après le rassemblement organisé vendredi 11 février au soir devant la mairie de Rezé, le jour de la découverte du corps d'Hervé Neau, un nouvel hommage public sera rendu à l'élu le samedi 26 février. Il aura lieu devant l'hôtel de ville, probablement dans l'après-midi. La mairie de Rezé vient de publier un communiqué à ce sujet.

Quant au déroulement de la cérémonie et à son horaire précise, la mairie donnera d'autres informations dans les jours qui viennent. Pour ce qui est des obsèques d'Hervé Neau, 58 ans, retrouvé mort près de son bureau vendredi 11 février, elles devraient se dérouler dans la plus stricte intimité, avec sa famille et ses proches.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une enquête ouverte pour harcèlement

Hervé Neau, maire depuis à peine deux ans de Rezé, avait reçu plusieurs courriers malveillants la semaine de son suicide. Le parquet de Nantes a d'ailleurs ouvert lundi 14 février une enquête pour "harcèlement moral".