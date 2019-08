Suicide d'un détenu à la maison d'arrêt de Rouen : "Les précautions n'ont pas été prises" selon l'avocate de la famille

"On avait prévenu qu'il était suicidaire" explique Pascale Rondel, l'avocate du détenu qui s'est pendu dans sa cellule dimanche 25 août en fin d'après-midi, à la maison d'arrêt de Rouen. C'est un surveillant qui l'a trouvé mort. Les précautions élémentaires n'ont pas été prises selon l'avocate qui assurait la défense de Mickaël C. devant le tribunal correctionnel de Dieppe deux jours plus tôt. Il avait été placé seul en cellule et on ne lui avait pas retiré la ceinture avec laquelle il s'est pendu aux barreaux de sa fenêtre. "Cela me choque profondément parce que c'était bien quelque chose qu'il ne fallait surtout pas faire, comme on ne laisse pas ses lacets à un détenu quand on sait qu'éventuellement il peut passer à l'acte" indique Pascale Rondel.

Une tentative de suicide en juillet

Le détenu, âgé de 40 ans, avait été condamné le vendredi précédent par le tribunal correctionnel à quatre mois de prison ferme pour avoir menacé un voisin avec une arme factice. C'était son premier séjour en prison. Le Parquet de Dieppe avait officiellement prévenu l'administration pénitentiaire qu'il y avait un risque de suicide. Mickaël C. avait déjà fait une tentative en juillet. La mère du jeune homme avait également alerté l'escorte de la fragilité de son fils, et de ses craintes de passage à l'acte. Il avait d'ailleurs été vu par deux psychiatres avant son arrivée à la maison d'arrêt de Rouen.

Une défaillance de surveillance ?

L'avocate du jeune homme doit rencontrer ses parents prochainement pour décider d'engager ou pas une procédure en justice contre l'administration pénitentiaire. "Il y a de toute façon une responsabilité de l'Etat. Par principe, un détenu qui se suicide en maison d'arrêt, ça n'est pas normal" estime Pascale Rondel.

Le Parquet de Rouen a ouvert une enquête.