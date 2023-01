Suicide d'un élève de 13 ans dans les Vosges : "L'émotion est très forte" pour la directrice académique

Une très forte émotion règne à Golbey (Vosges) et au sein de l'Education nationale après le suicide d'un élève de 13 ans. Lucas, en classe de 4è au collège Louis Armand, a mis fin à ses jours samedi 7 janvier. Selon sa famille, l'adolescent était victime d'homophobie et de harcèlement scolaire. Une enquête est ouverte au commissariat d'Epinal. Une autopsie a eu lieu ce mercredi à l'Institut médico-légal de Nancy.

"Une telle nouvelle est quelque chose de terrible", indique Valérie Dautresme, directrice académique des services de l'Education nationale dans les Vosges qui exprime son "émotion personnelle" et "celle de toute la communauté éducative du département". Dès lundi 9 janvier, une cellule psychologique a été mise en place à destination des élèves et des enseignants. "Il y a vraiment beaucoup d'émotion chez les adultes qui n'ont rien vu, qui n'ont pas vu Lucas aller mal ces dernier temps", insiste la directrice académique.

"L'enquête est en cours"

Quant aux faits de harcèlement, selon elle, Lucas et sa mère ont fait état de "moqueries" liées à l'orientation sexuelle de l'adolescent dès la première réunion parents-professeurs, en septembre. "La situation a été prise très au sérieux par l'établissement, par le professeur principal", explique Valérie Dautresme avec, sans attendre, une intervention auprès de l'équipe pédagogique et des élèves.

"Pour nous, et je dis bien à ce stade, la situation a été réglée : Lucas a dit par la suite que les choses s'étaient arrangées, qu'il ne faisait plus l'objet de moqueries". Et d'ajouter : "Evidemment, l'enquête est en cours et pour le moment, ce ne sont que des éléments incomplets". Le collège Louis Armand, qui compte 697 élèves, est engagé dans le dispositif pHARe de lutte contre le harcèlement. Les professeurs sont formés et les élèves sensibilisés.

La famille de Lucas ne souhaite pas s'exprimer sur France Bleu Lorraine. Les obsèques auront lieu samedi 14 janvier à Epinal, une cérémonie civile ouverte aux proches. Les parents de Lucas invitent les personnes présentes à porter un signe LGBT en hommage. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour les obsèques.