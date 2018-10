Son suicide a provoqué beaucoup d'émoi dans la communauté catholique rouennaise. Le mardi 18 septembre 2018, le père Jean-Baptiste Sèbe a été découvert pendu dans les combles de son église Saint-Romain.

La veille, il avait été convoqué par l'archevêque de Rouen pour s'expliquer. La mère d'une jeune femme de 21 ans accusait le prêtre d'agressions sexuelles sur sa fille de 20 ans à l'époque.

Les précisions de Christine Wurtz Copier

Depuis, le diocèse, la police et le parquet sont restés très discrets, utilisant toutes les circonlocutions pour évoquer les faits reprochés au père Sèbe. "Une conduite inconvenante" avait reconnu le père Sèbe face à son archevêque. "Des gestes inappropriés", "un comportement déplacé", mais aucune précision sur la nature exacte des faits. Des précautions de langage qui n'ont fait qu'alimenter les soupçons.

Le prêtre a tenté de l'embrasser

Depuis, la police a épluché toute la vie du prêtre, entendu l'archevêque de Rouen et le vicaire général du diocèse qui a recueilli les confidences de la mère de la victime présumée et la semaine dernière, les enquêteurs ont donc entendu la fille. Une jeune femme de 21 ans aujourd'hui, qui raconte que l'an dernier, elle s'est retrouvée dans le bureau du père Sèbe pour préparer sa communion. Selon nos informations, c'est là que le curé a tenté de l'embrasser. "Une agression sexuelle aux yeux de la loi, mais que la jeune fille n'a pas vécu comme telle" explique une source proche du dossier, mais comme la pulsion d'un homme de 38 ans, fut-il prêtre, qui tente sa chance avec une jeune fille de 20 ans. La jeune femme avait tout raconté à ses parents à l'époque et n'était pas au courant de la démarche de sa mère auprès du diocèse.

Quoiqu'il en soit, la conduite de l'homme d'église n'a semble-t-il pas traumatisé la jeune femme outre mesure, mais elle est revenue comme un boomerang dans la vie du prêtre quand la mère de la jeune femme a décidé d'alerter le diocèse. Le père Sèbe, populaire et proche des jeunes pour avoir été aumônier dans plusieurs établissements scolaires, a dû s'expliquer face à son archevêque et reconnu "une conduite inconvenante". Il s'est pendu le lendemain, et deux jours plus tard, Monseigneur Lebrun tenait une conférence de presse, évoquant au sujet des prêtres la distorsion entre l'idéal qui leur colle à la peau et ce qu'ils vivent en réalité. "Jean-Baptiste était un homme particulièrement apprécié, et c'est une épreuve de se rendre compte qu'à l'intérieur de soi-même on n'est pas à la hauteur de l'image que l'on donne".

Le geste du prêtre semble en tout cas disproportionné au regard des faits. La jeune femme, elle, n'a pas l'intention de porter plainte et l'affaire devrait être classée sans suite.