Suicide d'un salarié au Leclerc de Vandœuvre-lès-Nancy : "Il ne faut pas qu'il soit mort pour rien"

Vandœuvre-lès-Nancy, France

Une banderole et des tags "Leclerc assassin" ont été disséminés autour du parking du centre commercial à Vandœuvre-lès-Nancy, ce samedi 11 janvier, en réaction au suicide de l'un des salariés du magasin sur son lieu de travail. Maxime, 34 ans, a mis fin a ses jours dans un rayon du Leclerc, vers 5h30 du matin. Ses collègues ainsi que ses camarades de Force ouvrière, où il était syndiqué, lui ont rendu hommage et ont juré de se battre pour lui. Le jeune homme a laissé une lettre, où il évoque des difficultés liées à son travail, mais aussi des difficultés personnelles, selon le parquet de Nancy.

Tristesse et colère

"Je n'arrive pas à réaliser, je ne tiens même pas debout"; l'émotion est vive sur le parking du Leclerc, où des collègues de Maxime se sont réunis. Nadège est l'une de ses amies proches, elle était déléguée FO avec lui au sein du magasin, et elle dresse le portrait d'un jeune homme à l'écoute des autres : "Maxime c'est mon meilleur ami, c'est mon témoin de mariage, c'est mon frère de cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer les heures que l'on a passé au téléphone. Dès que j'avais un problème, il était là" explique-t-elle, encore un peu sous le choc de la nouvelle.

Mourir au boulot, ça n'est pas normal - Frédéric Nicolas

Si dans la voix de Nadège on entend de l'émotion, on perçoit aussi de la colère : "les conditions de travail au sein du magasin sont déplorables (...) et la direction avait été alertée" dénonce la déléguée FO. Selon les camarades syndicaux de Maxime, le jeune homme évoquait en effet depuis quelques mois des difficultés liées aux pratiques managériales appliquées au magasin Leclerc de Vandœuvre-lès-Nancy. "Il y avait déjà eu une première alerte en juillet, il avait fait part de son mal-être vis-à-vis de son encadrement. Il avait eu trois semaines d'arrêt de travail, suivis de trois jours de mise à pied. Force est de constater que les conditions de travail ne s'étaient pas améliorées" détaille Frédéric Nicolas, secrétaire général de l'union départementale de FO en Meurthe et Moselle.

Des inscriptions "Leclerc assassin" ont été faites ce samedi autour du magasin © Radio France - Manon Klein

Ce dernier évoque plusieurs actions syndicales dans les jours à venir, pour dénoncer les raisons présumées du suicide de Maxime. Il n'exclut pas non plus une action en justice. La direction du Leclerc fait part dans un communiqué de son "émotion", mais n'a pas répondu pour le moment aux sollicitations de France Bleu Sud Lorraine concernant le climat social au sein du magasin, et les difficultés évoquées par Maxime auprès de ses camarades.

Les proches du jeune homme, ainsi que ses collègues, vont être entendus par les enquêteurs. Une enquête pour harcèlement moral et homicide involontaire pourra éventuellement être ouverte à l'issue de la première phase d'investigations, indique le parquet de Nancy.