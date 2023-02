Suicide d'un salarié de Leclerc Vandœuvre : deux mises en examen dont un supérieur hiérarchique

En janvier 2020, Maxime Chéry, employé du magasin E. Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy de 34 ans et délégué syndical FO, mettait fin à ses jours sur son lieu de travail. Il avait laissé une lettre pour expliquer son geste, dans laquelle le salarié faisait état de difficultés au travail mais aussi personnelles. Trois ans après, l'enquête qui était en cours vient d'aboutir à deux mises en examen, annonce le parquet de Nancy, confirmant une information de l'Est Républicain.

La première remonte à la mi-décembre et concerne la SAS Vandis, la société qui exploite l'hypermarché E. Leclerc, des chefs de mise en danger d'autrui, harcèlement moral dans le cadre du travail et homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. La seconde est intervenue le 28 décembre et concerne un supérieur hiérarchique de Maxime Chéry, pour harcèlement moral et homicide involontaire.

Une enquête longue

Depuis trois ans, chaque année, ses proches, ses collègues et le syndicat Force Ouvrière (FO) manifestaient pour demander à la justice d'accélérer. C'était encore le cas il y a un mois. "Le dossier avance enfin", constate Frédéric Nicolas, secrétaire général de Force Ouvrière en Meurthe-et-Moselle, au micro de France Bleu Lorraine. "Dès le début on avait des éléments pour dire que son N+2 le harcelait et que la direction ne faisait rien. La mise en examen est la suite logique. Le dossier n'est pas terminé mais ça va dans le bon sens. C'est un début de reconnaissance du harcèlement de Maxime, même si ce n'est pas encore jugé", ajoute-t-il.

Selon lui, la situation dans l'entreprise est toujours délicate. "Pour nous rien n'a changé, le management est toujours très dur, la section FO n'existe plus, avec la mort de Maxime tout le monde a eu peur. On a beaucoup de témoignages de harcèlement dans les mêmes circonstances dans les supermarchés de la région. On ne veut pas laisser tomber", abonde Frédéric Nicolas.