Suicide d'un salarié de Normandie Logistique : émotion dans l'entreprise de Rouen

On apprend ce lundi soir le suicide d'un salarié de Normandie Logistique, l'entreprise qui jouxte Lubrizol et a été touchée par l'incendie du 26 septembre à Rouen. L'homme a justifié son geste par de nombreux problème personnels. La direction a mis en place un soutien pour les salariés.

Rouen, France

On a donc appris ce lundi 28 octobre le suicide d'un salarié de Normandie Logistique, l'entreprise proche de Lubrizol et dont 3 entrepôts ont été endommagés par l'incendie du 26 septembre dernier. L'homme a mis fin à ses jours à son domicile dans la nuit de vendredi à samedi. Dans une lettre, il explique son geste par de très nombreux problèmes personnels et n'évoque que brièvement la catastrophe de Lubrizol..

Des soutiens mis en place dans l'entreprise

Dans le contexte de l'incendie, la nouvelle est éprouvante pour les salariés de Normandie Logistique. Cet agent de maîtrise était chef d'équipe dans l'entrepôt qui a brûlé. Il dirigeait 4 personnes et travaillait depuis 39 ans dans l'entreprise sur le site touché par l'incendie. Hier, lundi, des moments de recueillement et de partage étaient prévus pour les équipes. La cellule psychologique a été renforcée " Aucun signal ne nous avait alerté de son mal-être, venant de lui ou de ses collègues. Nous pensons à sa famille et à ses proches. Nous ne souhaitons pas nous exprimer davantage sur ce sujet et appelons à respecter le deuil de sa famille" a déclaré Christian Boulocher, le directeur général de Normandie Logistique.