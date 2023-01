Suicide d'une salariée des Dernières Nouvelles d'Alsace, ses collègues dénoncent un climat délétère

Elle travaillait aux Dernières Nouvelles d'Alsace depuis l'âge de 17 ans et était décrite unanimement comme "consciencieuse et carrée dans son boulot". Mardi 17 janvier, une femme de 41 ans, assistante relation clientèle à l'agence de Haguenau, a mis fin à ses jours à son domicile. Elle était arrêtée depuis deux mois à la suite d'un burn-out, le deuxième en un an.

Selon plusieurs témoignages recueillis par France Bleu Alsace, juste avant son arrêt maladie, la salariée était venue à plusieurs reprises travailler en pleurs, en expliquant qu'elle n'arrivait plus à remonter la pente. La direction, précisent ces mêmes sources qui souhaitent rester anonymes, aurait été alertée à plusieurs reprises, sans réagir. La salariée qui a mis fin à ses jours a laissé deux lettres dont le contenu n'a pas été révélé.

Une cellule d'urgence médico-psychologique activée

Au lendemain du drame, mercredi 18 janvier au soir, les élus du comité social et économique (CSE) ont déposé une alerte pour danger grave et imminent. Un CSE extraordinaire s'est tenu vendredi matin en présence des élus et délégués syndicaux, de la direction des DNA, de la médecine et inspection du travail ainsi que de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Une délégation d'enquête paritaire (salariés et direction) a été mise sur pied pour "faire émerger les éventuels facteurs d'origine professionnelle qui ont pu mener notre collègue à accomplir son geste fatal" peut-on lire sur un compte-rendu intersyndical, que s'est procuré France Bleu Alsace. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée, une cellule d'écoute est également à la disposition des salariés des DNA.

"Cette boîte tue les gens"

Plusieurs salariés des DNA, joints par France Bleu Alsace, mettent en cause un climat délétère au sein de cette entreprise du groupe Ebra détenu par le Crédit Mutuel et propriétaire de neuf journaux régionaux, dont L'Alsace et les DNA. Entre mutualisations des contenus, des services, réductions d'effectifs, restructurations et incertitudes concernant l'avenir des éditions papier.

Une salariée décrit un quotidien "morose, plombant". "Il y a des gens désespérés dans cette boîte, il y a beaucoup de mépris du côté de la direction, quand il y a des alertes elle ne les prend pas en compte, les gens sont en colère, il faut que ça s'arrête, cette boîte tue les gens".

Contacté par France Bleu Alsace, le directeur général des Dernières Nouvelles d'Alsace, Laurent Couronne n'a pas répondu à notre sollicitation.

C'est le 3e suicide d'un salarié des DNA en 3 ans. Le 5 décembre 2019, un technicien de 43 ans avait mis fin à ses jours en se jetant du toit du siège strasbourgeois de l'entreprise. Le 17 novembre 2020, un rotativiste de 57 ans avait chuté du 5ème étage d'un parking , à quelques mètres de son lieu de travail mais la direction des DNA avait lié ce suicide à des problèmes personnels.