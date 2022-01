Suicide dans la police à Lille : "On a un problème pour repérer les collègues qui vont mal"

Sept policiers ont mis fin à leurs jours depuis le début de l'année 2022. Dans le Nord, une femme de 23 ans qui travaillait au commissariat de Lille s'est donnée la mort avec son arme de service chez elle, jeudi 13 janvier. Mardi 18 janvier, un autre fonctionnaire de police lillois de 33 ans s'est suicidé à son domicile. Le même jour, un policier de Strasbourg a mis fin à ses jours. Une situation qui a alerté le ministère de l'Intérieur qui a organisé une réunion avec syndicats de police. Jeudi 20 janvier à Paris le directeur pour parler du mal-être dans la profession.

"C'est le même constat depuis des années"

Le syndicat Unité SGP Police, majoritaire dans le Nord était présent à la réunion. "Ce qui est ressorti de cette réunion c'est un constat. Et c'est le même depuis des années. On a un problème pour repérer les collègues qui vont mal", martèle Benoit Aristidou, délégué SGP Police pour la zone Nord. "On a aussi un sérieux problème pour remettre l'humain au centre des préoccupations de la police nationale", ajoute-t-il.

Plusieurs pistes ont été envisagées au cours de la rencontre notamment la mise en place d'une "vigie", un personnel référent au sein des commissariats à qui les agents pourraient se confier. "Mais c'est vraiment difficile à mettre en place", commente le délégué syndical. "Il n'y a que les collègues dans un même groupe qui arrivent à bien se connaître et c'est là qu'on a des alertes. Mais mettre une seule personne dans un commissariat de 400 à 500 personnes ça va être extrêmement compliqué", réagit Benoit Aristidou.

Une nouvelle réunion est prévue vendredi 21 janvier avec les associations qui viennent en aide aux policiers comme Peps-SOS-Policier en détresse et l'Anas, un organisme qui prend en charge les policiers atteints de dépression ou d'addictions.

Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez le 3114, écoute professionnelle et confidentielle, 24h/24 et 7j/7. Appel gratuit.