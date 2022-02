Suicide dans la police : "Ce n'est pas forcément la personne isolée qui va passer à l'acte", explique Alliance

Début d'année noire dans la police. En moyenne, un policier s'est suicidé tous les trois jours depuis le 1er janvier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin rencontre les syndicats et les associations aujourd'hui pour parler du mal être dans la profession. Le secrétaire départemental d'Alliance Police dans la Somme était l'invité de France Bleu Picardie ce matin.

France Bleu Picardie : Depuis le début de l'année, 11 policiers se sont suicidés. Le dernier, c'était dimanche 30 janvier. Il était chef brigadier de la police aux frontières à Roissy. Qu'est ce qui explique ce mal être dans la profession ?

François Balesdent : Si vous voulez déjà, il y a parfois aussi des problèmes personnels qui viennent s'ajouter à des problèmes professionnels. Des rappels assez fréquents pour des servitudes, notamment le week-end, ou des choses comme ça, donc des changements de cycles horaires aussi, parfois des situations anxiogènes rencontrées par les collègues. Dans certains quartiers, on est accueilli parfois par des caillassage ou des jets de projectiles. Parfois, ça crée une certaine appréhension chez des collègues. Même le simple contrôle d'identité, parfois peut être un rapport de force en matière de procédures. Les collègues se retrouvent avec 200-250 dossiers à gérer. Donc même en vacances, on pense à ces dossiers. On vit avec ses dossiers. Tout ça, combiné parfois chez certains, peuvent avoir envie de passer à l'acte.

Et un policier qui va mal, c'est très dur à détecter. Aujourd'hui, il existe quand même des plates formes vers lesquelles se tourner quand on ne se sent pas bien. Mais est ce que ça fonctionne ?

Il faut que le collègue, déjà, ils en aient envie, qu'ils en fassent la démarche. Effectivement, le ministère de l'Intérieur a mis une plateforme. Le sport, c'est le service de soutien psychologique opérationnel, disponible 24 heures sur 24. Il y a aussi des associations telles que Peps, SOS Policier en détresse ou le collègue a toute possibilité aussi d'entrer en communication, en relation avec avec ces personnes pour expliquer son mal être. Mais effectivement, faut il qu'ils aient envie de le faire. Parfois, je peux avoir un gros doute.

Vous dites justement que c'est difficile d'aller se confier à un psychologue ou d'aller se confier à quelqu'un d'autre, une association ou autre. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il veut former 2 000 sentinelles d'ici l'année prochaine. Ce sont des policiers qui sont formés justement pour être à l'écoute de leurs collègues. C'est suffisant ?

Probablement pas, mais je pense qu'on peut essayer, effectivement, ça ne fera qu'un plus, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui. Maintenant, je pense que c'est propre à chacun, mais il faut que on puisse observer un peu le comportement des collègues, si toutefois un comportement attire notre attention. Peut être en discuter gentiment avec la hiérarchie de manière à sensibiliser l'autorité sur le cas d'un collègue. Parce que bon, effectivement, pour ce que j'ai pu connaître, c'est pas forcément la personne qui reste isolée dans un coin qui va passer à l'acte. Bien au contraire. J'ai connu des gens qui étaient plutôt d'un esprit jovial et qui sont passés à l'acte.

Votre syndicat, mercredi Alliance a demandé aux candidats à la présidentielle de présenter leur programme sur la sécurité. C'était quoi? C'était un moyen de vous prouver leur soutien ?

Non, pas du tout. C'était quelque chose qui était voulu par le bureau national et notre secrétaire général. Le but était que chacun puisse exposer sa vision de la sécurité et la protection des forces de l'ordre sur l'avenir puisque si toutefois l'un d'eux était élu président de la République, on avait un peu son programme sur cinq ans.

Uniquement les candidats de droite et d'extrême droite ont répondu. C'était quand même un besoin reconnaissance pour vous? En tout cas, qu'ils se tournent vers vous pour présenter leur programme.

Oui, absolument. Et on les remercie. Maintenant, les personnes de gauche étaient elles aussi invités. Elles ont décliné l'invitation. On peut le regretter. Il a accueilli avec monsieur Mélenchon que nous n'avions pas invité.